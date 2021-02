Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter

La Coppa Italia è pronta per il penultimo atto della competizione. Oggi sarà il turno di Juventus-Inter a decretare il primo pass per la finale. Padroni di casa che possono contare su tre risultati dopo la vittoria di San Siro per 2-1. Gara diversa quella di stasera rispetto a San Siro: l’Inter, che a Firenze ha mostrato un’ottima condizione fisica potrà contare sul rientro di Lukaku e Hakimi assenti all’andata per squalifica. Probabilissimo che il mister leccese vorrà puntare sui migliori con poco turnover. In mediana non è da escludere l’ipotesi di Eriksen a supporto di un Barella apparso in forma eccezionale. Anche la Juventus viene da un periodo di risultati positivi a discapito del gioco che non è esattamente quello spumeggiante immaginato a inizio stagione. In attacco, vista la indisponibilità di Dybala e Morata la scelta ricadrà su Kulusevski e Ronaldo.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo