Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Hellas Verona per la decima giornata di Serie A. Allegri verso la conferma del trio difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani, davanti a Szczesny. Vlahovic torna titolare in attacco: Kean favorito per affiancarlo dall’inizio, ma attenzione a Chiesa. Decisiva la rifinitura di domani. Baroni pensa a Lazovic trequartista e al doppio centravanti: insieme a Djuricpotrebbe partire Bonazzoli, preferito a Ngonge. Dietro spazio ancora per Amione che compone il trio con Magnani e Dawidowicz

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Kean. All. Allegri

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Baroni

Foto: Twitter Juve