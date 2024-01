Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Si chiudono i quarti di finale di Coppa Italia, a Torino la sfida tra Juventus e Frosinone.

In casa Juve, sicuri assenti Chiesa e Rabiot, che puntano a rientrare martedì col Sassuolo in campionato. Gatti e McKennie – squalificati in campionato – saranno titolari domani. In avanti ballottaggio Vlahovic-Yildiz (con il secondo favorito), per affiancare Milik. In mezzo tornano Locatelli e Miretti. Perin titolare in porta.

Per il Frosinone, saranno titolari Soulé e Kaio Jorge (con Ibrahimovic nel tridente) oltre a Barrenechea. Favoriti per le fasce Lirola e Garritano, in mezzo ci sono anche le opzioni Harroui e Mazzitelli nel 3-4-3 di Di Francesco.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Garritano; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Foto: twitter Juventus