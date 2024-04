Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Fiorentina

Il posticipo domenicale. vede in campo alle 20.45 Juventus e Fiorentina, reduci da due vittorie in Coppa Italia.

In casa Juve, in porta torna Szczesny dopo l’impiego di Perin in Coppa Italia. Per il resto è la stessa formazione della vittoria sulla Lazio nella semifinale di Coppa Italia, con Vlahovic che torna dalla squalifica di campionato e gioca dal 1′ con Chiesa in attacco. I due grandi ex, quindi, a guidare l’attacco bianconero.

In casa Fiorentina, possibile 4-2-3-1 per Italiano. Restano aperti dei ballottaggi, entrambi in difesa: Kayode insidia Dodô a destra, tra i centrali Ranieri è in vantaggio su Martinez Quarta. In attacco, Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé alle spalle di Belotti.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Foto: twitter Juventus