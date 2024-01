Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Empoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus ed Empoli per la ventiduesima giornata di Serie A. Allegri dovrebbe proporre una sola novità rispetto allo scorso weekend: Alex Sandro dovrebbe prendere il posto del diffidato Danilo, per non rischiare di perdere il capitano bianconero nello scontro diretto contro l’Inter. In attacco ancora Vlahovic e Yildiz. Nicola conferma la coppia Cerri-Cambiaghi, possibile novità con Maleh titolare

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennier, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola

Foto:Twitter Juve