Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Dinamo Kiev

La Juventus è già agli ottavi di finale e domani contro la Dinamo Kiev proverà a tenere viva la speranza di arrivare prima nel suo girone. Pirlo rilancia Cristiano Ronaldo dopo averlo fatto riposare a Benevento. Il tecnico bianconero ha annunciato che terrà Dybala a riposo in vista del derby contro il Torino, partita in cui non ci sarà Morata squalificato. Nuovo stop per Chiellini, alle prese con un problema alla coscia sinistra. Nella Dinamo Kiev non ci saranno Duelund, Tymchyk, Kostevych, Rusyn, Buyalskiy.

JUVENTUS (4-4-2) Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Ronaldo

DINAMO KIEV (4-2-3-1) Bushchan; Kędziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shepeliev; Shaparenko, Tsygankov, De Pena; Verbič