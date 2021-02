Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Crotone

Alle 20.45 di domani sera si chiuderà la 23a giornata di Serie A 2020-21, all’Allianz Stadium la Juventus ospita l’ultima della classe: il Crotone.

Considerate le assenze per infortunio di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, Pirlo schiera come centrali Demiral e De Ligt, spazio a Buffon tra i pali. Frabotta scalpita per un posto sulla sinistra ma resta favorito Alex Sandro.

Ancora out Arthur, squalificato Rabiot e dunque dovrebbe esserci McKennie al fianco di Bentancur con Chiesa e Bernardeschi sugli esterni. Ramsey è tornato a disposizione ma probabilmente si accomoderà in panchina. In avanti è favorito il tandem Ronaldo-Kulusevski, Morata non ha dato garanzie dal punto di vista fisico negli ultimi giorni.

Stroppa conferma Di Carmine dal 1′, l’ex Hellas dovrebbe essere affiancato da Ounas e Messias.

A centrocampo rientra Cigarini con Reca e Molina, dietro Luperto e Rispoli sulle fasce, Golemic e Djidji opereranno davanti a Cordaz.