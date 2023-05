Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cremonese

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Cremonese per la trentacinquesima giornata di Serie A. In difesa riposano Danilo e Alex Sandro, out Bonucci per infortunio. Con De Sciglio infortunato, Barbieri darà un turno di riposo a Cuadrado sulla fascia destra. In attacco chance per Kean. Accanto a lui Milik con Vlahovic, Di Maria e Chiesa in panchina. Ballardini conferma Ciofani in avanti, complice anche l’assenza di Dessers per problemi fisici. Centrocampo privo di Pickel, out per squalifica, ci sarà Castagnetti al fianco di Meité Meitè. Ghiglione e Galdames in vantaggio su Afena-Gyan e Benassi sulla trequarti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Bremer; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Chiriches, Valeri; Castagnetti, Meitè; Ghiglione, Galdames, Okereke; Ciofani. All. Ballardini

Foto: Twitter Juve