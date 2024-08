Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Como

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Juventus e Como per la prima giornata di Serie A. Thiago Motta sceglie come modulo il 4-1-4-1, con Yildiz esterno a sinistra e Vlahovic unica punta. In campo tre nuovi acquisti, all’esordio in bianconero in Serie A: Di Gregorio, Thuram e Douglas Luiz. Fabregas si affida al 4-4-2, in attacco la coppia Belotti-Cutrone

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso; Thuram K.; Weah, Locatelli, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

COMO (4-4-2): Reina; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Strefezza, Braunöder, Mazzitelli, Da Cunha; Belotti, Cutrone. All. Fabregas

Foto: sito ufficiale Juventus