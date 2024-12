Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale. Apre la sfida tra Juventus e Cagliari.

In casa Juventus, poco turnover per l’allenatore bianconero, a causa dei tanti infortuni: sarà ancora Vlahovic a guidare l’attacco, con Conceicao e Yildiz esterni, da trequartista dovrebbe agire Koopmeiners. A centrocampo non ci sarà Douglas Luiz (gestione programmata con lo staff), si va verso la conferma del duo Locatelli-Thuram. Cambiaso ancora out, Motta adatta McKennie nel ruolo di terzino sinistro con Danilo in panchina, a destra Savona. Tra i pali chance per Perin.

In casa Cagliari, Nicola, senza Luvumbo e Obert (non convocati), dovrebbe schierare un 4-4-1-1. Chance per Wieteska in difesa accanto a Palomino. Davanti Gaetano a supporto di Lapadula, che farà rifiatare Piccoli.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Wieteska, Augello; Felici, Marin, Prati, Deiola; Gaetano; Lapadula. All. Nicola

Foto: twitter Juventus