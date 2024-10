Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Juventus e Cagliari per la settima giornata di Serie A. Due cambi obbligati per Thiago Motta rispetto all’epica vittoria di Lipsia con Gatti e Conceiçao sostituiranno gli infortunati Bremer e Nico Gonzalez. Savona in vantaggio su Danilo sulla corsia di destra, così come Locatelli su Fagioli. Nicola va verso la conferma dell’assetto che ha garantito la prima vittoria in campionato a Parma.

JUVENTUS (4-1-4-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Foto: Instagram Juve