Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Cagliari

Domani alle 18:00 scenderanno in campo Juventus e Cagliari per la dodicesima giornata di Serie A. Niente turnover per Szczesny e Gatti, come annunciato da Allegri in conferenza stampa. Difesa confermata in blocco, con Danilo ancora out. Rabiot squalificato, Cambiaso dovrebbe fare l’esterno destro con McKennie interno. In attacco ballottaggio Kean-Vlahovic ancora da sciogliere. Ranieri dovrà rinunciare a Capradossi, Nandez e Di Pardo, due i ballottaggi: Lapadula-Oristanio e Viola-Mancosu

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. All. Allegri

CAGLIARI (4-3-1-2) Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Foto: Twitter Juve