Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna

Domani alle 18 la Juventus ospita il Bologna in una sfida dal sapore di Champions, con Thiago Motta che sfida il recente passato.

In casa bianconera, diverse buone notizie per Motta. Vlahovic torna ed è pronto a riprendersi il posto da centravanti con Conceicao, Koopmeiners e Weah a supporto. In panchina riposo probabile per Yildiz. In difesa, Savona è a disposizione, ma il favorito per giocare a destra resta Danilo con Cambiaso dall’altra parte e Gatti-Kalulu al centro. In mediana conferma per la coppia Locatelli-Thuram.

In casa Bologna, Italiano ha perso Orsolini in Coppa Italia, fuori tre settimane dopo l’infortunio in Coppa Italia. Al suo posto Karlsson, con Ndoye a destra e Odgaard trequartista alle spalle di Castro, favorito sulla concorrenza come prima punta. In mediana probabile chance per Pobega, che potrebbe affiancare Freuler. In difesa si rivede Posch a destra, Miranda a sinistra e la consueta coppia Lucumì-Beukema come centrali.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano

Foto: sito Juventus