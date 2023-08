Botta per Szczesny nell’allenamento di venerdì: il polacco è out, in porta ci sarà Perin. Per il resto, probabile la conferma della formazione di Udine con Chiesa al fianco di Vlahovic in attacco. Weah, Rabiot, Locatelli, McKennie e Cambiaso a centrocampo, in difesa Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Per il Bologna, Motta si affida in attacco a Zirkzee. Ndoye verso la conferma, Orsolini dovrebbe partire dal 1′.

Queste le probabili formazioni: