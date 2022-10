Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna

Il posticipo della domenica dell’8a giornata di Serie A vede sfidarsi Juve e Bologna all’Allianz Stadium, con una Juve chiamata a riscattare gli ultimi deludenti risultati.

In casa Juve, Allegri dovrebbe varare un 3-5-2, con Vlahovic e Milik in avanti. In mediana tornano Locatelli e Rabiot.

In casa Bologna, Thiago Motta recupera Sansone e passa al 4-3-3. Barrow non recupera.

Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA (4-3-1-2): Skorupski; De Silvestri; Posch, Lucumì, Lykogiannnis; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Allenatore: Motta.

Foto: twitter Juve