Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Domani torna in campo la Serie A con la 32esima giornata. Tra i match più attesi, la sfida di Torino fra Juventus e Atalanta. Maurizio Sarri ritrova Dybala e De Ligt, che rientrano dalla squalifica. Per il resto, pochi dubbi di formazione: Szczesny in porta; in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Pjanic in regia con Bentancur e Rabiot a fare da mezzali. In avanti, invece, Dybala riprende il suo posto al fianco di Ronaldo e Bernardeschi. Dall’altra parte, Gian Piero Gasperini ritrova l’argentino Palomino, che rientra dalla squalifica. Proprio lui, è in ballottaggio con Caldara per un posto da titolare al fianco di Toloi e Djimsiti, davanti alla porta difesa da Gollini. A centrocampo, ci saranno Pasalic, Freuler, Gosens e Hateboer. Dietro le punte, il solito Papu Gomez, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Duvan Zapata e Ilicic, con Muriel pronto ad insidiare lo sloveno.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Pjanic, Bentancur, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. All. Maurizio Sarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Caldara (Palomino); Pasalic, Freuler, Gosens, Hateboer; Gomez; Zapata, Ilicic (Muriel). All. Gian Piero Gasperini

Foto: Goal.com