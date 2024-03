Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Juventus e Atalanta per la ventottesima giornata di Serie A. Recupero importante per Allegri a centrocampo: McKennie torna a disposizione e dovrrebbe partire titolare contro l’Atalanta. In attacco, con Vlahovic squalificato, l’allenatore bianconero punta sulla coppia Milik-Chiesa. Gasperini si affida alle certezze: in difesa ci saranno Scalvini, Djimisti e Kolasinac. A centrocampo Pasalic ed Ederson con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. In attacco l’allenatore nerazzurro dovrebbe preferire Koopmeiners e Miranchuk sulla trequarti con Scamacca punta centrale.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Chiesa. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini

Foto: Twitter Juve