Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Ucraina

Domani alle 20:45 la Nazionale italiana di Luciano Spalletti scenderà in campo a San Siro contro l’Ucraina per le qualificazioni al prossimo Europeo in programma per il 2024. Spalletti cambia qualcosa in tutti i reparti, complici gli affaticamenti che hanno costretto Politano e Mancini, titolari a Skopje, a lasciare il ritiro. Locatelli possibile regista. Cambia l’attacco dove, con Immobile e Zaniolo, dovrebbe esserci uno tra Raspadori e Orsolini.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Zaniolo, Immobile, Raspadori.

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

Foto: Instagram Italia