Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Spagna

Semifinale di Uefa Nations League, con Italia e Spagna che si ritrovano contro come nella passata edizione. Alle 20,45, domani, allo stadio De Grolsch Veste di Enschede.

Mancini dovrebbe optare per il suo consueto 4-3-3. In difesa Acerbi sembra favorito su Bonucci. In attacco possibile tridente con Zaniolo, Immobile centrale e Raspadori.

Per la Spagna, possibile 4-2-3-1 per De La Fuente. Morata riferimento in attacco, alle sue spalle Asensio, Gavi e Ansu Fati.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Mancini.

SPAGNA (4-2-3-1): Kepa; Carvajal, LeNormand, Nacho, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. Ct: De La Fuente.

Foto: twitter Uefa