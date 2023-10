Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Malta

Al San Nicola di Bari, l’Italia domani si gioca una gara fondamentale per la qualificazione a Euro 2024. Azzurri che non arrivano con il morale al massimo, dopo le ultime vicende riguardo la situazione scommesse che ha coinvolto anche alcuni elementi della Nazionale.

Luciano Spalletti va verso il suo 4-3-3, che ha provato in questi giorni a Coverciano con il tridente d’attacco con Berardi-Raspadori-Kean. L’unico dubbio del Ct è a centrocampo, con Barella favorito sul compagno di club Frattesi, insieme a Locatelli e Bonaventura. In difesa, Darmian a destra, Dimarco a sinistra, in mezzo Mancini e Bastoni.

In casa Malta, il tecnico italiano Marcolini dovrebbe affidarsi a un solido 3-5-2, che in fase difensiva sarà un 5-3-2. In attacco la coppia Jones, Nwoko.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct. Spalletti