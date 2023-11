Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Macedonia del Nord

Questa sera alle 20.45, allo Stadio Olimpico, l’Italia ospita la Macedonia del Nord, in una gara da non sbagliare per l’accesso a Euro 2024.

In casa azzurra, Spalletti dovrebbe varare la seguente formazione, anche in vista di assenze varie. In difesa out Bastoni, Gatti favorito su Buongiorno per affiancare Acerbi al centro. Darmian e Dimarco dovrebbero partire dal 1′ sulle fasce. A centrocampo torna Jorginho dal 1′, ai suoi lati Barella e Bonaventura. In attacco Raspadori davanti a Kean e Scamacca nel ruolo di punta centrale. Berardi e Chiesa sugli esterni.

Per la Macedonia, probabile 3-5-2 per il CT Milecski, con Elmas e Miovski in avanti.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. All: Spalletti