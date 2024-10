Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Israele

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Italia e Israele per la sfida di Nations League. In porta ci sarà Vicario, con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori confermati in difesa. Sulle fasce pronti Cambiaso e Dimarco, con Frattesi, Fagioli e Tonali a centrocampo. In attacco a supporto di Retegui ci dovrebbe essere Raspadori.

ITALIA (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon

Foto: Instagram Azzurri