Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Domani alle 20.45 scenderanno in campo a San Siro Italia e Inghilterra, per la quinta giornata della fase a gironi di Nations League. Mancini ha provato il 3-5-2, oltre al consueto 4-3-3. Ma contro la squadra di Southgate, tuttavia, il ct azzurro sembra preferire il più collaudato 4-3-3. Pochi ballottaggi per la difesa: Donnarumma difenderà la porta azzurra, mentre la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson. Poche chance per Acerbi. Tonali non ce la fa ed è già tornato a casa. Al suo posto, insieme a Barella e Jorginho, ci sarà Pobega che sembra essere leggermente in vantaggio su Cristante. In attacco, con Immobile, spazio a Gabbiadini e Raspadori.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Pobega; Gabbiadini, Immobile, Raspadori.

Inghilterra (3-5-2): Pope; Maguire, Dier, Walker; James, Rice, Bellingham, Mount, Trippier; Sterling, Kane. All.: Southgate.

Foto: Twitter Italia