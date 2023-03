Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Domani alle 20:45 scenderanno in campo, allo stadio Maradona di Napoli, Italia e Inghilterra per la prima sfida valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Non ci sarà Bonucci, dubbi in difesa per il ct Roberto Mancini con Toloi e Romagnoli a contendersi una maglia dal 1′ al fianco di Acerbi. A centrocampo ci potrebbe essere la conferma del trio campione d’Europa, con Verratti e Barella ai lati del regista Jorginho. Il neo-arrivato Retegui, al momento, è favorito su Scamacca.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden.

Foto: Instagram Mancini