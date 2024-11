Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Francia

Domani a San Siro, l’Italia ospita la Francia a San Siro per chiudere in vetta il girone di Nations League.

In casa azzurra, 9/11 saranno quelli di Bruxelles. Unici cambi, Locatelli per Rovella e Daniel Maldini alle spalle di Retegui.

Per la Francia, Zidane invece farà maggiori rotazioni. Cinque cambi di Deschamps rispetto a Israele contro gli Azzurri: Theo Hernandez non si è allenato alla vigilia così come Clauss, al posto del rossonero giocherà Digne. Non c’è lo squalificato Camavinga, resta fuori Kanté, al loro posto Koné e Rabiot. In avanti confermato Olise che con Coman e Nkunku supporteranno l’interista Thuram.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui. Ct. Spalletti

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Nkunku, Coman; Thuram. All. Deschamps.

Foto: twitter Napoli