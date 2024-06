Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Albania

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Italia e Albania per la prima giornata della fase a gironi di Euro2024. Per l’esordio di domani Spalleti opterà per una difesa a 4, pronta a diventare a 3 in fase d’attacco. Barella e Frattesi completamente recuperati, pronto anche Fagioli. Calafiori al fianco di Bastoni in difesa. In avanti Chiesa, Frattesi e Pellegrini alle spalle di Scamacca. Sylvinho punterà su Broja in attacco.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho

Foto: Instagram Azzurri