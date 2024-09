Le ultimissime sulle probabili formazioni di Israele-Italia

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Israele e Italia, sfida valida per la Nations League. Confermato Donnarumma tra i pali, mentre la difesa dovrebbe essere composta da Gatti, Buongiorno e Bastoni. Non ci sarà Calafiori, infortunatosi nella sfida contro la Francia. Sulle fasce pronti Bellanova e Dimarco, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Frattesi, Ricci e Tonali. Non al meglio Pellegrini, alle prese con un leggero problema fisico. In attacco alle spalle di Kean (in vantaggio su Retegui) è pronto Raspadori, autore del gol del 3-1 nell’ultima partita.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.

Foto: Instagram Azzurri