Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Viktoria Plzen

Domani alle 18.45 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Viktoria Plzen per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Simone Inzaghi ripartirà da Onana tra i pali. In difesa si giocano una maglia De Vrij e Acerbi, con l’olandese attualmente favorito. Altro ballottaggio sulla fascia sinistra con Dimarco in pole su Gosens. Centrocampo confermato. In avanti, dopo l’iniziale panchina di Firenze, pronto a tornare dal 1′ Dzeko con Lautaro Martinez. Lukaku ha lavorato con il gruppo e va verso la convocazione, ma il belga dovrebbe andare in panchina

Inter(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Tijani, Hejda, Jemelka; Kalvach, Bucha; Mosquera, Vlkanova, Kopic; Chory.

Foto: sito ufficiale Inter