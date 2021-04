Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Verona

Domani alle 15 a “San Siro” va di scena la capolista Inter contro l’Hellas Verona di Ivan Juric. Antonio Conte si affida ai suoi migliori giocatori con Bastoni, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. A sinistra Perisic favorito su Young r Darmian. A centrocampo ancora Eriksen, davanti Lautaro più di Sanchez accanto a Lukaku. Juric pensa a schierare Lazovic a sinistra, in difesa potrebbe giocare Magnani al posto di Dimarco. Dubbio a centrocampo con Tameze che potrebbe giocare, altrimenti spazio a Salcedo con Barak che arretrerebbe in mediana. In attacco ancora Lasagna.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Foto: Twitter Cagliari