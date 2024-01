Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Verona

Il lunch match dell’Epifania vede in campo l‘Inter che ospita il Verona a San Siro.

In casa nerazzurra, Pavard torna titolare dopo due mesi dopo l’infortunio a Bergamo. A centrocampo sugli esterni Dumfries favorito su Darmian e Carlos Augusto in vantaggio su Dimarco, reduce da un infortunio. In attacco, anche Lautaro Martinez torna dall’infortunio ma l’argentino dovrebbe riprendersi una maglia da titolare al fianco di Lautaro, con Arnautovic in panchina.

In casa Verona, Baroni ritrova Duda, reduce dalla squalifica. Dubbio in difesa con Dawidowicz che è da verificare. Suslov e Folorunsho quindi saranno confermati in mediana. In attacco, confermato Djuric.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All: Inzaghi

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric. All. Baroni

Foto: twitter Inter