Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Verona

In casa Inter, Inzaghi perde per squalifica Lautaro Martinez. Al suoi posto dovrebbe agire Correa, in vantaggio su Sanchez per affiancare Dzeko. In difesa dovrebbe tornare De Vrij dal 1′. Non è escluso qualche cambio sugli esterni, ma i favoriti della vigilia sono i titolari Dumfries e Perisic. In mediana, Barella con Brozovic e Calhanoglu nel consueto 3-5-2.