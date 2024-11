Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Venezia

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Venezia per l’undicesima giornata di Serie A. Doppio ballotaggio a centrocampo (Barella-Frattesi e Zielinski-Calhanoglu). Nel Venezia, reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Udinese, le novità dovrebbero essere Idzes, Zampano e Oristanio.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda. Idzses; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Foto: Instagram Inter