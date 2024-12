Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Udinese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Inzaghi cambia 8 uomini rispetto alla vittoria contro la Lazio: molti titolari riposeranno, in porta ci sarà Josep Martinez (al debutto), mentre in attacco la coppia Taremi-Arnautovic. Preservato anche De Vrji in vista del Como. Nell’Udinese spazio fra i pali al giovane Edoardo Piana, in attacco Brenner e Iker Bravo, ma attenzione a Sanchez che – come annunciato da Runjaic – potrebbe partire anche titolare.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Piana; Kabasele, Bjiol, Tourè; Ebosse; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Iker Bravo, Lucca. All. Runjaic

Foto: Instagram Inter