Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Udinese

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Inter e Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Inzaghi ritrova Bastoni, che però difficilmente giocherà dall’inizio e sarà sostituito sul centrosinistra da Carlos Augusto. Il vero dubbio è a destra, dove Darmian e Cuadrado sono in ballottaggio, con il primo pronto a scalare dietro se non gioca Bisseck. Cioffi perde anche Success e lancia Lucca accanto a Pereyra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Foto: sito Inter