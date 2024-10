Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino

Big match del sabato sera in Serie A, con la sfida tra Inter e Torino, appaiate in classifica a 11 punti.

Inzaghi cambia 7 giocatori dopo la gara in Champions, per restare a contatto del Napoli in campionato. In attacco torna la coppia titolare composta da Lautaro e Thuram. Tornano dal 1′ anche Darmian e Dimarco sugli esterni, così come Bisseck e Acerbi al centro della difesa. A centrocampo ancora out Barella, giocherà Frattesi con i soliti Chalanoglu e Mkhitaryan.

In casa Torino, dopo il forfait dell’ultimo minuto contro la Lazio, torna in porta Milinkovic-Savic. In difesa Walukiewicz giocherà al posto di Vojvoda. Cambio in attacco per Vanoli: insieme a Zapata dovrebbe giocare Che Adams, reduce da ottime prestazioni.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.All. Inzaghi

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Adams, Zapata. All. Vanoli