Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Torino

L’Inter è pronta a festeggiare il ventesimo scudetto insieme ai proprio tifosi, nel match da giocare domani con il Torino, previsto per le re 12:30. Simone Inzaghi farà un un po’ di turnover: con Acerbi out a causa della pubalgia, in difesa c’è De Vrij. Anche Dimarco non sarà impiegato, per via di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. In casa Toro, invece, Juric manderà in campo Ricci, tornato a disposizione, in luogo dello squalificato Linetty, in coppia con Tameze. Queste le probabili formazioni di nerazzurri e granata:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Buchanan; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Tameze, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric

Foto: Instagram Inzaghi