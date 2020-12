Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Spezia

Domani a San Siro alle ore 15.00 andrà in scena Inter-Spezia, valida per il tredicesimo turno di Serie A 2020-21, Conte dovrà fare a meno anche stavolta di Sanchez, Italiano perde Chabot per squalifica. Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Martinez.

All. Conte.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

All. Italiano.

Foto: Conte Instagram personale