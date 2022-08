Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Spezia

L’Inter sfida lo Spezia a San Siro alle 20.45 di domani, per provare a bissare la vittoria di Lecce, magari con qualche rischio di meno. Lo Spezia è reduce dalla vittoria sull’Empoli all’esordio.

In casa Inter, 3-5-2 solito di Inzaghi, con Lukaku e Lautaro in avanti, e solita difesa a 3, con Dumfries che dovrebbe partire dall’inizio. Dimarco favorito su Gosens a sinistra, con ballottaggio aperto.

In casa Spezia, Gotti risponde con un ulteriore 3-5-2, con Strelec favorito per affiancare Nzola.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. Allenatore: Gotti.

Foto: sito Inter