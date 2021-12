Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Spezia

Nel turno infrasettimanale valido per la 15a giornata di Serie A 2021-22, l’Inter ospita a San Siro lo Spezia.

Simone Inzaghi pensa di far rifiatare qualche titolare in questo tour de force di impegni.

Davanti alla porta di Handanovic, si ferma anche Ranocchia (qualche problema alla coscia destra), dovrebbe esserci D’Ambrosio al fianco di Skriniar e Bastoni. Si sono rivisti in gruppo i cileni Sanchez e Vidal con la mezzala pronta a far respirare Barella. Dumfries e Dimarco non faranno rimpiangere Darmian (fermo per un risentimento alla coscia sinistra) e Perisic. Possibile riposo anche per Dzeko, tandem argentino davanti con Correa e Lautaro Martinez.

Thiago Motta ritrova Emmanuel Gyasi dopo la squalifica, pronto per un posto nel tridente con Nzola e uno tra Colley e Strelec, con l’ex Atalanta favorito. In mediana dovrebbe rivedersi Sala, con Maggiore e Kovalenko ad agire da mezze ali. Davanti a Provedel, potrebbero tirare il fiato Amian e Bastoni, Ferrer e Reca sono pronti per spalleggiare Erlic e Nikolaou.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, D’Ambrosio; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa.

All. Simone Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Colley, Nzola, Gyasi.

All. Thiago Motta.

Foto: Twitter Inter