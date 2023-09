Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sassuolo

L’Inter alla ricerca della sesta vittoria di fila, sfida il Sassuolo che sabato ha già fermato nettamente la Juventus.

In casa Inter, ancora out Cuadrado cbe rientra a Salerno. Possibile turnover per Inzaghi: Bastoni e Mkhitaryan non hanno mai riposato e potrebbero sedersi in panchiuna con De Vrij e Frattesi titolari. Stesso discorso per Lautaro, ma con Arnautovic ko l’argentino è chiamato agli straordinari insieme a Thuram.

In casa Sassuolo, dovrebbe essere confermato lo stesso 11 che ha battuto la Jue sabato, confermato il trio con Berardi Bajrami e Laurienté alle spalle di Pinamonti. Sempre indisponibile Consigli, Cragno confermato in porta.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

