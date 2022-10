Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Il posticipo del sabato della Serie A vedrà sfidarsi a San Siro, Inter e Sampdoria. Stankovic torna a San Siro da avversario, e dovrà cercare di punti a casa per la sua Samp.

In casa Inter, Inzaghi avrà Lukaku che è tornato pienamente a disposizione, da valutare il suo impiego con la Samp a partita in corso. Acerbi e Correa favoriti su De Vrij e Dzeko nel 3-5-2.

Per la Samp, 4-4-2, con Villar in mediana al posto di Sabiri.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Amione, Colley, Augello; Leris, Villar, Rincon, Djuricic; Gabbiadini, Caputo.

Allenatore: Stankovic.

Foto: twitter Inter