Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Salernitana

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Salernitana per la venticinquesima giornata di Serie A. Turnover moderato per Inzaghi verso la Champions. Out Acerbi, ci sarà De Vrij al centro della difesa Sulle fasce toccherà a Dumfries e Carlos Augusto, mentre in attacco Arnautovic sarà titolare al posto di Lautaro. Esordio sulla panchina granata per Liverani, che punta su Dia in coppia con Weissman. In difesa ci sarà l’esordio di Manolas.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva; Weissman, Dia. All. Liverani

Foto: sito ufficiale Inter