Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Salernitana

Domani alle 12.30 scenderanno in campo, a San Siro, Inter e Salernitana per la decima giornata di Serie A. Simone Inzaghi recupera Joaquin Correa, ma dovrà fare a meno, ancora una volta, di Romelu Lukaku. Oltre al belga, non ci sarà Gagliardini non convocato a causa di una leggera lombalgia. Confermato Onana tra i pali, davanti a lui Skriniar, De Vrij e Acerbi. Dumfries favorito su Darmian a destra, mentre Dimarco è in pole su Gosens a sinistra. Calhanoglu verso la conferma in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan al suo fianco. Davanti dovrebbe essere confermato la coppia Dzeko–Lautaro Martinez. Davide Nicola, invece, dovrà fare a meno dello squalificato Radovanovic e dell’infortunato Maggiore. E valuta il cambio modulo passando ad un 3-4-2-1 con Candreva e Dia alle spalle di Piatek. In questo caso Kastanos lascerebbe spazio a Bradaric.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Bradaric, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Candreva; Piatek

Foto: sito ufficiale Inter