Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Il match clou del turno infrasettimanale è certamente la gara tra Inter e Roma a San Siro, anche se i punti in palio contano solo per i giallorossi per la zona Europa League.

Conte dovrebbe puntare ancora sul turnover contro la Roma, per poi presentarsi sabato a Torino contro la Juventus con l’undici-tipo. In porta ci sarà Handanovic, in difesa spazio per Skriniar e De Vrij (non utilizzati contro la Sampdoria) e D’Ambrosio. A centrocampo possibile chance per Sensi con Brozovic e Barella, a sinistra potrebbe rientrare Perisic con Darmian a destra a far rifiatare Hakimi. Davanti torna Lukaku, al suo fianco probabile conferma per Sanchez.

In casa Roma, Fonseca recupera Villar, ma si ferma il giovane Darboe. Torna titolare Mancini in difesa, spazio probabilmente anche a Santon. Ballottaggio Karsdorp-Reynolds a destra, con il primo favorito. In attacco Mayoral lascia il posto a Dzeko.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Sanchez, Lukaku. Allenatore: Conte.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Bruno Peres; Villar, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Foto: Twitter Inter