Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Domani alle 18, a San Siro, scenderanno in campo Inter e Roma per l’ottava giornata della Serie A. Simone Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Brozovic, in cabina di regia ci sarà Asllani (come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa). Handanovic difenderà la porta nerazzurra. Nessun dubbio su Skriniar e Bastoni, mentre Acerbi in vantaggio su De Vrij. Dumfries in pole a destra, a sinistra, invece, Dimarco. Recuperato Calhanoglu, ma dal 1′ ci partirà Mkhitaryan a completare il centrocampo insieme a Barella e, come detto in precedenza, Asllani. In attacco la coppia formata da Dzeko–Lautaro. La Roma ritrova tutti i suoi nazionali e per Mourinho l’unico dubbio da sciogliere riguarda Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe farcela per giocare ed ecco allora che Mourinho riscopre il suo modulo con i Fab Four: Pellegrini in mediana, Zaniolo e la Joya dietro le spalle di Abraham. Rui Patricio in porta. Confermata la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez. Al fianco di capitan Pellegrini ci sarà Cristante, con Spinazzola e Celik sulle fasce.

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, L. Martinez.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala; Zaniolo, Abraham

Foto: sito ufficiale Inter