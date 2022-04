Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Roma

Domani alle 18.00 a San Siro un importantissimo Inter-Roma.

Inzaghi ha tutti a disposizione. Grande ballottaggio in attacco per affiancare Lautaro: Dzeko e Correa si contendono il posto, con il grande ex della gara leggermente favorito. Più Dumfries che Darmian sulla fascia destra.

Mourinho deve rinunciare a Cristante in mediana e allo squalificato Zaniolo. Possibile, dunque, rivedere Veretout dal primo minuto, con Pellegrini spostato in avanti a fare coppia con Mkhitaryan dietro Abraham. Dubbio in difesa tra Ibanez e Kumbulla, col primo favorito.

Queste le probabili formazioni dell’incontro.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho.

FOTO: Twitter Inter