Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Real Sociedad

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Real Sociedad per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. L’ultimo allenamento in vista del match con la Real Sociedad fa crescere le chance di Alexis Sanchez dal 1′ al posto di Lautaro Martinez. Provato anche Carlos Augusto in difesa assieme a Darmian e Acerbi. A centrocampo pronti Cuadrado e Frattesi.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Marin, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Barrenetxea.

Foto: sito Inter