Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Porto

Alle 21 domani sera si sfidano a San Siro Inter e Porto, per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

In casa Inter, Inzaghi non cambia il suo 3-5-2. Formazione tipo per i nerazzurri. Difesa con Skriniar, Acerbi e Bastoni. Darmioan favorito a destra su Dumfries, a sinistra Dimarco. In mezzo Barella e Calhanoglu con Mkhitaryan. In attacco, sicuro Lautaro. E poi c’è il grande ballottaggio della vigilia, con Lukaku e Dzeko che partono al 50% per affiancare l’argentino.

In casa Porto, possibile 4-4-2 per Conceiçao. Pepe favorito su Otavio a destra, in attacco Taremi con Toni Martinez.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Eustaquio, Galeno; Toni Martinez, Taremi. All. Conceiçao