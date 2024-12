Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Parma

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Inter e Parma per la quindicesima giornata di Serie A. Inzaghi, che deve pensare anche all’impegno di martedì sera con il Bayer Leverkusen, sembra essere intenzionato a confermare l’undici che aveva iniziato il match a Firenze, con Lautaro e Thuram in attacco. Continuità anche per Pecchia, che dovrebbe confermare la formazione che ha battuto la Lazio nell’ultimo turno.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Haj; Bonny. All. Pecchia

Foto: Instagram Inter