Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Parma

Domani alle 21 scenderanno in campo Inter e Parma per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare, nuovamente, a Romelu Lukaku a causa di un problema al ginocchio. Non ci saranno neanche Calhanoglu e Barella, usciti acciaccati durante l’ultima sfida di campionato contro il Monza. Il tecnico gialloblù Pecchia utilizzerà gli uomini migliori, vantando anche la lunga sosta fatta dalla Serie B durante le festività natalizie. Riflettori puntati, dunque, sulla qualità di Bernabé a centrocampo e Vazquez, quest’ultimo a supporto di Man e Tutino nel tridente offensivo richiesto dal 4-3-3.Di seguito le probabili formazioni dei due tecnici.

Inter (3-5-2) – Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro.

Parma (4-3-3) – Chichizola; Del Prato, Balogh, Valenti, Oosterwolde; Juric, Bernabé, Sohm; Tutino, Vazquez, Man.

Foto: sito ufficiale Inter